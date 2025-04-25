貴州凱裡民族服裝秀走上國際時裝周

村民身穿民族服飾走秀。（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京4月25日電／據人民日報報導，燈光打向T台，老人腳穿草鞋，肩上用木犁扛著身穿民族服飾的孫女，哼著苗族民歌緩緩走出來……在2025年中國國際時裝周上，這極具反差感的一幕引發關注。那一刻，古老苗綉遇見現代時尚，農耕文明走上國際舞台，讓觀眾看到了民族之美、文化之美。



在此之前，這樣的時裝秀已經在貴州省黔東南苗族侗族自治州凱裡市苗侗風情園裡持續上演了8個月。



時間回到2024年7月，通過凱裡市返鄉人才引進活動，服裝設計師楊春林回到家鄉，將自己的服裝店開到苗侗風情園內。正式進駐前，楊春林在自己的老家灣水鎮為村民舉辦了一場時裝秀。“村子裡很多人不知道我的工作是什麼，於是我把時裝秀搬回老家來，取名‘貴州村T’。”在那場時裝秀上，專業模特穿著楊春林設計的帶有苗族元素的服飾，與村裡的阿姨、姐姐們同台走秀。“村裡的人第一次意識到，原來自己綉的東西這麼美。”楊春林說。



在苗侗風情園內，有一個名叫“綉裡淘”的非遺集市，許多攤主在此售賣自己製作的綉片、飾品等手工藝品。“這個集市由村子裡的老集市搬遷而來，我們一直在想通過走秀之類的活動吸引更多遊客到這里來。”凱裡市文體廣電旅遊局副局長潘紅蕾說。



政府的想法與楊春林的做法不謀而合。很快，“貴州村T”被搬到苗侗風情園的風雨長廊內。“我們邀請少數民族群眾帶著自己的特色服飾來走秀，最開始只計劃開展3天活動，結果來的人越來越多。”潘紅蕾說，此後的每個周五、周六、周日，“貴州村T”便按時在苗侗風情園上演。“截至目前，400餘場走秀吸引了超4萬人次參與，甚至有其他省份的人組團來參加。”苗侗風情園運營中心負責人冉昕介紹。



“大家創意十足，有的挑著一長串大蒜，有的抬著五色糯米飯，後來才知道，他們平時就是賣這些東西的，只是將日常場景搬到了T台上。”楊春林說，“來看‘村T’就像開盲盒，你永遠不知道會有什麼表演。”