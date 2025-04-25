中評社北京4月25日電／網評：為科幻厚植發展沃土



來源：人民日報 作者：喻思南



與屏幕里的仿生機器人互動，沉浸式感受“夢之海星球”幻想世界，打卡科幻生活節和科幻市集……在北京石景山區首鋼園舉行的2025中國科幻大會上，一系列互動場景令參觀者“燃”起對科幻的熱情。科幻照入現實，科幻產業的創新潛力和發展效益因此愈發顯現。



科幻是培育想象力的重要載體，其本身也是創新創造的重要組成部分。《2025年中國科幻產業報告》顯示，2024年，中國科幻產業總營收達1089.6億元，連續兩年突破千億規模，展現出廣闊的發展前景。從《三體》到《流浪地球》，科幻作品收穫全球讀者，還轉化為影視作品和文創產品，創造出實實在在的經濟效益。



作為眺望未來的窗口，科幻產業也具有不可替代的人文價值。從人們的好奇心、驚奇感出發，科幻作品能傳播科學知識，提升科學素質。革新性的技術進步，深刻影響著生產生活。我們在享受科技便利的同時，還需前瞻研判技術可能給人的生活、社會治理、倫理道德等帶來的風險和挑戰。科幻產業既是科技發展的“導航員”，也是技術倫理的“敲鐘人”。以科幻產業為紐帶加強國際人文交流，還可以讓全世界看到中國的創新活力。



繁榮科幻創作、發展科幻產業，兼具經濟效益與人文效益。堅持內容和形式同步提升、虛擬和現實並聯發展，方能推動科幻產業不斷迭代升級，創造更大經濟價值和人文價值。



放大科幻的產業價值、科技價值，需要更好推動技術革新與科幻發展交互作用、互促共進。劉慈欣在大會開幕式上直言：“當載人航天器劃破天際，當量子計算機解開混沌，這些‘現實土壤’正滋養著比科幻更科幻的未來。”從量子科學、腦機接口到6G網絡，前沿技術在我國持續湧現，充滿未來感的發展實踐為科幻創作插上想象的翅膀。進一步完善創作機制、發展機制，推動科幻創作與科幻產業相輔相成、科幻進步與科技創新協同發展，將為經濟發展打開想象空間、貢獻創新動能。