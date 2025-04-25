浙港合作會議機制成立　推動兩地協同發展

“浙港高層會晤暨浙港合作會議第一次會議”昨日舉行，兩地簽署多份備忘錄。（圖源：大公報） 中評社北京4月25日電／據大公報報導，24日上午，香港特區行政長官李家超率領香港特區政府代表團與浙江省委書記、省人大常委會主任王浩率領的浙江政府代表，在浙江杭州舉行浙港高層會晤暨浙港合作會議第一次會議。中央港澳事務辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽出席會議。



會議期間，浙港兩地在13項重點合作領域，共51個項目達成共識，還簽署了4份涵蓋科技創新、住房安居、經貿合作以及青年發展範疇的合作協議。李家超表示，“浙港合作會議”機制正式成立，象徵著兩地全方位交流合作再上新台階。



浙江省委書記、省人大常委會主任王浩表示，香港已成為浙江第一大外資來源地、第一大服務貿易夥伴和第二大對外投資目的地。2024年兩地實現貿易額88.2億美元，增長10.9%。香港累計在浙投資設立32199家企業，阿里巴巴、農夫山泉等137家浙江企業在港上市。在科技合作方面，不僅成立了杭港科技協同創新平台，還攜手共建11家省級國際科技合作基地和8家省級聯合實驗室。



王浩：支持港同胞參與創新建設



王浩表示，鼓勵浙江企業通過香港尋找海外商機，支持引進香港管理咨詢、會計等服務機構；對接香港人才資源、資本要素，在數字經濟、智能製造等領域深化合作；支持香港同胞參與創新浙江建設，聚焦人工智能、生物醫藥等，依托兩地高校實驗室等共建科研合作平台；深入推進文旅合作與文博藝術交流，大力推進兩地教育合作與青年交流，為港生在浙學習生活和實習創業提供便利。



李家超：港優勢助浙企海外拓展



香港特區行政長官李家超表示，在國家整體布局下，浙港兩地均扮演重要而獨特的角色。通過成立“浙港合作會議”機制，兩地更能凝聚力量，共同抓住國家高質量發展和高水平對外開放的重大機遇。香港憑借國際金融中心地位及“一國兩制”優勢，可助力浙江企業拓展海外市場。