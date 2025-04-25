“港澳平”反響熱烈　美亂港遏華定失敗

近期不斷有市民團體自發到美領館抗議，反對美國干涉香港事務和中國內政。（圖源：大公報） 中評社北京4月25日電／據大公報報導，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室網站近日發表題為《多行不義必自斃── 美國對港惡行自取其辱反噬其身》的“港澳平”署名文章，針對美國對香港的種種無理打壓和所謂“制裁”，通過四個“試問”，一針見血地揭破了美國政府和政客打著“法治、民主、自由、人權”旗號，卻一邊幹著踐踏法治、民主、自由、人權的勾當。



本港社會各界人士表示，港澳平文章揭露美國自詡的所謂“民主燈塔”形象早已轟然坍塌。美國一直說一套做一套，充分暴露其雙重標準和別有用心。美國越多行不義，越暴露其醜惡面孔，港人、國人和世人越發警醒，其打壓香港以遏制中華民族復興的險惡用心必定不能得逞。



“我們不惹事，但也絕不怕事”



港區全國人大代表蔡毅表示，堅定支持外交部對在涉港問題上表現惡劣的美國國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁。國家一直是香港最堅強的後盾，“我們不惹事，但也絕不怕事。”香港社會各界對國家、對香港有信心，在大是大非的問題上旗幟鮮明維護國家主權、安全、發展利益，發揚愛國愛港的傳統美德。



他表示，過去幾年，大家真切目睹和感受到有安全才有發展，無論是香港國安法還是維護國安條例的實施，都為香港的法治與安全畫下信心一筆，是眾望所歸的。反觀美國挑起中美貿易戰，蠻橫無理對多個國家和地區加征所謂“對等關稅”，破壞全球自由貿易，美國霸行無論是在其國內，抑或是國際都不得人心，“多行不義必自斃。”



全國政協委員、香港專業進修學校校長陳卓禧表示，外交部宣布對美國在涉港問題上表現惡劣的國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁，實在是正義之舉，大快人心！美國一直奉行雙重標準，將“人權”工具化以干涉他國內政。美國國內種族歧視、槍支暴力、警察暴力等問題非常嚴重，連人民生命安全和基本平等這些基本人權都無法保障；在國際上一直縱容支持以色列殘害加沙地帶的巴勒斯坦人民，對以方種族滅絕的惡行視而不見，美國的雙重標準本質上是維護其全球霸權的工具。