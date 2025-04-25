林定國：將強化港知識產權貿易中心地位

中評社北京4月25日電／據大公報報導，知識產權署昨日舉行酒會，慶祝2025年世界知識產權日。署理行政長官林定國致辭指出，在中國已成為全球科技巨頭的大前提下，香港亦正積極以發展成為國際創新科技中心為目標。“我很有信心香港有能力亦將會在知識產權保護及貿易領域擔當更重要的角色，此舉不僅有利香港本地創科研發，更可為國家整體創新科技發展作出貢獻。”



林定國於社交平台發文表示，香港正積極邁向國際創新科技中心的目標，而這目標必須放在更廣闊的背景下審視。中國已成為全球科技大國及創新強國。根據世界知識產權組織《2024年全球創新指數》，“深圳─香港─廣州”集群在全球百強科技集群中排名第2，正正反映大灣區兄弟城市的創科協作實力，也凸顯香港作為國際城市，在連接內地科研成果與全球市場之間所具備的獨特優勢。



林定國指出，本港備受推崇的普通法制度在知識產權的發展中可發揮兩大重要功能──作為知識產權爭議解決中心和知識產權貿易的樞紐。隨著香港與內地知識產權產業的迅速發展，市場對知識產權爭議或貿易的服務需求日益殷切。香港採用的雙語普通法制度能高效處理知識產權個案，並擁有大量優秀的法律專業人才，為各類知識產權貿易提供理想環境。



世界知識產權日定於每年四月二十六日，今年世界知識產權日的主題是“知識產權和音樂：感受知識產權的節拍”。知識產權署署長黃福來強調，政府一直不遺餘力地優化版權法例，以鼓勵創意和支持創新。