馬來西亞代表：香港法治基礎吸引外資

中評社北京4月25日電／據大公報報導，馬來西亞常駐東盟代表（大使）薩拉.阿爾.巴克里.德瓦達森（Sarah Al Bakri Devadason）昨晚分享表示，此次訪港行程緊凑且極具啟發性，代表團不僅參觀超級一號貨站、會晤特區政府高級官員，更與立法會主席梁君彥交流區域法律協作經驗。她認為，香港的法治基礎與獨立司法體系是吸引外資的關鍵：“穩定的政治環境與政策透明度，令企業能在此安心投資。”



薩拉指出，香港金融服務水平全球排名僅次於紐約與倫敦，其股市、債市及綠色金融產品為東盟基建項目提供重要融資渠道，“香港正積極拓展金融科技與風險管理工具，未來可協助東盟中小企業對接國際資本市場。”



在貿易方面，香港是馬來西亞新婚夫婦熱門旅遊目的地，每年吸引大量旅客。薩拉坦言，儘管馬來西亞人口僅3500萬，但香港作為東盟第七大貿易夥伴，雙邊合作潛力巨大，“香港計劃在吉隆坡設立貿易辦事處，進一步推動電子商務與數碼貿易合作。”



薩拉特別提到港馬兩地的人文紐帶。她說，目前約有1.7萬名馬來西亞人在港生活，其中，450名學生獲香港特區政府獎學金支持，“這些學子不僅促進文化交流，更為兩地科技、物流等領域儲備專業人才。”