關稅戰給美國帶來的“反噬之痛”剛剛開始

中評社北京4月25日電／據央視新聞報導，“關稅戰”對美國經濟的反噬正在顯現。



美聯儲當地時間23日發布的經濟狀況“褐皮書”顯示，隨著經濟不確定性增加，美國多個地區的前景顯著惡化。《國際銳評》統計發現，在56頁的“褐皮書”中，關稅一詞出現了107次，是上一期報告的兩倍多，可見關稅帶來的不確定性影響之大。



此前一天，國際貨幣基金組織（IMF）發布的《世界經濟展望報告》大幅下調2025年美國經濟增長預期，較1月預測值低0.9個百分點，在發達經濟體中下調幅度最大。



不難看出，“衰退風險”是當下人們對美國經濟的最大擔憂。正如英國《金融時報》近日指出，因為美國經濟錯誤而感受到最大痛苦的是美國自己，而不是別人。美國智庫彼得森國際經濟研究所所長亞當·波森認為，受美國政府關稅政策影響，美國經濟陷入衰退的概率高達65%。



近期，美國多地民眾走上街頭，抗議政府加征關稅等政策。繼加州之後，當地時間23日，美國又有12個州起訴聯邦政府，要求停止關稅政策，指責這些政策給美國經濟帶來混亂。這也能解釋，為何美國領導人在經濟問題上的支持率跌至其總統任內新低。事實證明，關稅換來的不是“金錢回流”，而是美國經濟的“滯脹風險”以及“衰退”預期。



這樣的預期之下，是普通人的切膚之痛。在社交媒體平台上，越來越多美國網友討論起賬單上出現的“關稅附加費”。無論是提前囤貨，還是湧入中國電商平台選擇物美價廉的商品，反映的都是美國消費者的焦慮恐慌。美國前財長薩默斯警告稱，美國正在推進的加征關稅措施或導致200萬人失業，每個家庭損失5000美元以上收入。事實上，美國消費者面對的，不僅是漲價的商品，更是充滿不確定性的未來。美國密歇根大學發布的調查報告顯示，4月份美國消費者信心指數連續4個月下跌，創下2022年6月以來的最低值。