中評鏡頭：藤椒飄香，味動兩岸

紅油鉢鉢雞制作成品（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月26日電（實習記者 劉一瑋）25日上午，在四川省洪雅縣，台灣青年參觀了麼麻子中國藤椒博物館，並學習如何製作代表性川味美食——藤椒鉢鉢雞。藤椒鉢鉢雞不僅代表了四川的地方特色，還通過其獨特的風味，成為兩岸文化交流的橋梁。



清香鮮麻，口味獨特



藤椒油作為四川非遺技藝的代表，其歷史可追溯至1614年。洪雅被譽為“藤椒之鄉”，不僅是藤椒的發源地，也是藤椒產業深度開發的核心區域。據講解員介紹，最初藤椒油作為調味品使用，而今其清香鮮麻的獨特風味，已被廣泛應用於餐飲、飲品、烘焙乃至個護領域，發展出藤椒鉢鉢雞、藤椒魚、藤椒茶飲等深受年輕人歡迎的產品。據講解員介紹，最地道的藤椒其核心首先是它的鮮香，第一關鍵藤椒並不體現於它的麻，而一定是在它的香和鮮味上。



扎根台灣，傳播四川風味



藤椒這一清香鮮辣的風味也正在逐步走出眉山，特別是在中國台灣地區，越來越多的台灣民眾開始認識和喜愛這種地方特產。藤椒油作為其最具代表性的產品，不僅在四川本地的餐飲中扮演著重要角色，也在台灣餐飲界得到了廣泛的應用。藤椒風味在台灣市場逐漸興起，成為兩岸餐飲合作的一大亮點。麼麻子與台灣花蓮多家餐飲業者開展“藤椒＋漁產”創新合作，將藤椒與當地貴妃魚、飛魚等特色水產相融合，推出“藤椒魚”等菜品，深受台灣消費者喜愛。據瞭解，目前已有幾十家台灣餐飲企業與其建立深度合作關係，並計劃未來除了菜品合作，更多地布局藤椒產業工業定制化合作。據講解員介紹，蔡名雄，一位對美食充滿熱愛的台灣人，耗時五年探尋花椒的奧秘，也成了四川風味傳播的重要推動者。他踏遍川椒的生長之地，致力於將麻的韵味剖析得更加深入與細膩。他的作品《四川花椒》不僅是對川椒之路的生動記錄，更是對川味文化的有力傳承。

