“觸覺磚”防滑未達標　議員倡增納米塗層

中評社北京4月25日電／據大公報報導，為落實無障礙承諾，政府在不少屋邨路段設置輔助視障人士獨立行走的“觸覺磚”，然而部分地磚防跣度不足，在天雨路滑時情況尤為嚴重。民建聯立法會議員陳恒鑌與“香港道路及路磚關注組”，早前委托實驗室抽驗葵青區內、輔助視障人士行走的“觸覺磚”，三個樣本均低於屋宇處規定的防滑值。陳恒鑌昨日表示，根據專家意見，已向房屋署建議在“觸覺磚”塗上納米蝕刻塗層，獲署方接納，未來或於全港多條屋邨試行。



根據屋宇處《設計手册：暢通無阻的通道2008》的防滑標準，走廊、樓梯等半露天公共位置所使用的地磚、“觸覺磚”等，必須達到P4級、防滑值SRV 40至44。陳恒鑌團隊委托的實驗室，分別在葵芳邨、石籬邨部分路段進行防滑測試，發現葵芳邨兩個樣本的防滑值衹有18、37；石籬邨的樣本則為19，三個樣本數值均遠低於屋宇署的標準。



提升摩擦力 減跣腳隱患



陳恒鑌表示，團隊隨後咨詢本港建材物料防滑界專家馬學欽，建議在地磚上塗上納米蝕刻塗層，經半小時後再用清水衝洗，在數塊地磚上進行測試後，發現明顯有凹凸感，顯著提升摩擦力，可減低滑腳跌傷隱患。



陳恒鑌亦與房署代表討論情況，署方已即時安排三家公司實地為“觸覺磚”加上塗層及進行測試，結果令人滿意。他建議當局應定期進行清潔維護，為不合規的“觸覺磚”表面進行處理，長遠要更換高防滑度物料，從設計上杜絕隱患源頭。



陳恒鑌強調，雖然今次測試在葵青區，但相信全港所有屋邨都有類似問題，惟今次資金有限只能選擇一、兩條邨進行實測，房署應允會在全港留意，但相信難於短期內解決問題，故希望先向市民說明有潛在風險，雨季時要特別留意及小心避免滑到。



“香港道路及路磚關注組”主席黃啟進表示，一直收到不同市民反映，時常感覺雨後“觸覺地磚”非常滑，雨季快將來臨，他擔心到時情況會更嚴重。他形容今次在葵青區“先行先試”，做一個塗層的測試抗滑度，而全港多區的“觸覺磚”都使用不同物料，甚至有時候會出現不同年代的“觸覺磚”，共存在同一屋邨，街坊走過就感受到，“左腳係舊款，右腳係新款，防滑度不同”，鼓勵市民可向關注組反映情況。