特首邀甬企赴港投資拓全球業務

中評社北京4月25日電／據大公報報導，24日下午，香港特區行政長官李家超一行乘坐高鐵由杭州轉到寧波，隨即參觀由香港愛國實業家曹光彪創立的永新光學公司，後與“寧波幫”企業家茶敘，暢談港甬合作新機遇。出席共聚的包括已故“香港船王”包玉剛之女包陪慶、世界中華寧波總商會會長李德麟等。



李家超表示，香港正全力發展創新科技、綠色金融等新興產業，並積極推進北部都會區建設，為企業提供更廣闊的發展空間。期望更多甬企以至浙企來港投資興業，利用香港的專業服務和國際網絡，拓展全球業務。



李家超表示，港甬兩地淵源深厚，經貿往來密切，眾多寧波企業家在香港成就事業，回饋家鄉，充分體現“寧波幫”的家國情懷。習近平主席去年7月給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，對“寧波幫”予以親切勉勵，正好傳遞出國家對香港企業家的親切關懷與殷切期待，同時充分肯定他們為家鄉建設和國家發展貢獻力量。



傳承“寧波幫”精神 服務國家發展



“去年7月，我有幸作為祖籍寧波的九位香港企業家之一給習近平主席寫信，匯報傳承先輩精神、服務國家發展的實踐。主席回信中‘發揮各自優勢，為強國建設貢獻力量’的囑托，既是殷切激勵更是神聖使命。”祖籍寧波的寧波永新光學股份有限公司副董事長曹志欣是著名愛國企業家曹光彪的孫子，他表示，永新光學始終以“至誠至善 為國造器”為信念，專注科學儀器與精密光學元組件領域，曾四次承擔國家重大科學儀器專項，研發的四色激光共聚焦顯微鏡打破國際壟斷，太空顯微實驗儀助力“天宮課堂”全球直播。



“香港作為國際性的大都會無論是從人才、金融、科技都有重大優勢，更是人工智能能夠廣泛應用的實踐地。我期待能夠通過這些投資項目把內地優質的項目引導到香港落地、上市。”曹志欣表示，會利用好“三代兩地”特殊經歷，向寧波青年企業家積極推介香港的特點和長處，邀請他們去香港投資興業。通過兩地青年人才之間的雙向奔赴，甬港交流才能更上一層樓。