避險基金大亨砲轟特朗普：讓國家變窮20%

中評社香港4月25日電／有“避險基金之王”之稱的Citadel創辦人Ken Griffin砲轟特朗普關稅政策，認為其正在損害美國資產的良好聲譽，並且讓美國在4周內變窮了20%，貿易戰打到至今已“毫無意義”，不會產生任何贏家。



钜亨網消息，Griffin周三（23日）在世界經濟峰會上接受媒體採訪時表示，特朗普的行動過快，疏遠了盟友，並玷污了美國資產曾經“無可比擬”的良好聲譽，包括美國國債、美元強勢和國家信用度。



Griffin稱，儘管總統可能已經發現了真正的問題，但他解決問題的方法似乎並沒有奏效，而且不太可能重振美國製造業。



他還將當前情況與哈佛大學的遭遇相提並論，認為特朗普政府對這所美國頂尖學府的施壓，無異於“攻擊美國最卓越的品牌之一”。



這位對沖基金大佬警告，這場貿易戰已經變得毫無意義，而“美國”這個品牌置於風險之中，要修復已經造成的損害，可能需要一輩子的時間。



近幾週來，特朗普在關稅問題上態度反覆無常，以及一度高喊解僱聯儲局主席，隨後又改口並沒那個意思，使得投資者紛紛拋售美股和美債，市場劇烈波動，深層的不安情緒持續存在。



Griffin對特朗普旨在透過關稅復興美國製造業的核心目標表示強烈懷疑。他認為，人們不會籌集資金在美國建廠，因為政策的波動性實際上破壞了試圖實現的目標。



他以歐元為例，美國“在4周內就變窮了20%”，這種經濟環境不會產生任何贏家。他解釋道，“當蛋糕迅速縮小時，沒有所謂的大好機會，所能做的衹有勉強維持，不被淹沒。”



Griffin表示他最擔憂的是，美國官員的行為會否“削弱美國的地位”。他強調，在整個西方世界普遍陷入債務危機的背景下，維護美國的國際聲譽和盟友關係至關重要。