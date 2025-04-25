十年，我們還在：尼泊爾華僑的地震記憶

中評社北京4月25日電／據中國僑網報導，十年前的今天，喜馬拉雅山脈南麓的大地劇烈震顫，加德滿都古老的磚墻轟然倒塌。作為那場災難的親歷者，金曉東仍心有餘悸。



“當時我走在街上，一瞬間就感覺頭暈。當我意識到地震時，我下意識想跑，卻怎麼也跑不起來。周圍的房屋像醉酒一樣不停搖晃，我仿佛成了驚濤駭浪中的一葉孤舟。”



2015年4月25日，尼泊爾甘達基省廓爾喀縣發生8.1級地震。根據尼泊爾官方統計，地震造成超過9000人遇難、逾2.3萬人受傷，災民達800萬，約占當時尼泊爾全國人口的四分之一。



彼時在尼從事旅遊業的金曉東，輾轉於遊客聚集的加德滿都泰米爾區和特裡布萬國際機場之間，安撫驚魂未定的中國遊客，直至三天後才顧上給遠在中國的家人報平安。隨後，他成為中國藍天救援隊的志願翻譯，一連七天風餐露宿，餓了就以壓縮餅幹果腹，一刻不停搶救災民。



這場大地震讓金曉東意識到，在尼華僑華人群體需要一個可以統籌協作、守望互助的組織。災難之後的思考逐漸沉澱為行動，四年後，尼泊爾華僑華人協會正式成立，金曉東出任會長一職。



尼泊爾“4·25”大地震還導致西藏樟木口岸嚴重受損，作為中尼兩國經貿大通道的阿尼哥公路亦隨之中斷，不少前來尼泊爾經商購物、尋醫問診的藏胞因此滯留當地，無法返鄉。



聞訊後，尼泊爾中國西藏書店經理張軍在初步查看書店受損情況後，顧不上散落遍地的書籍，立即趕赴一線，組織滯留藏胞在加德滿都斯瓦揚布納特寺（猴廟）附近的空曠地帶搭建帳篷。他不惜重金採購食品和生活必需品，盡力保障同胞的基本生活需求。



“當時有一對藏族夫婦的孩子出生僅一周，嬰兒的衛生狀況成了最棘手的問題。”張軍仍清晰地記得，“那幾天我穿行在廢墟之間，幾乎走遍了加德滿都的大街小巷，所幸最終買齊了所需的嬰兒用品。”