中評社北京4月25日電／網評：匯聚強國興軍的磅礴力量



來源：光明日報 作者：李玉滑



全國雙擁模範城（縣）命名大會4月23日在北京召開。習近平總書記對雙擁工作作出的重要指示強調，“各級黨委和政府要關心支持部隊建設和改革，主動為廣大官兵排憂解難，進一步營造關心國防、熱愛軍隊、尊崇軍人的良好社會氛圍。軍隊要樹牢宗旨意識，積極支援地方建設發展，以實際行動為人民造福興利。”這一重要指示，是黨領導雙擁工作的歷史經驗總結和理論創新成果，為做好新時代新征程雙擁工作提供了根本遵循。



擁軍優屬、擁政愛民，是廣大軍民在中國共產黨領導下的偉大創造，在不同歷史時期發揮了不可替代的重要作用。在新時代全面推進強國建設、民族復興偉業的征程中，軍政軍民團結是我們力量源泉所在，是我們戰勝一切艱難險阻、不斷從勝利走向勝利的重要法寶。雙擁工作聯繫軍地、團結軍民，可更好發揮凝心聚力的重要作用，發揮對軍地雙向支持的獨特優勢，為黨和國家事業發展貢獻力量。深化雙擁模範創建，鞏固擴大雙擁社會基礎，就是推動黨中央雙擁工作決策部署落地落實的重要一環。



新時代雙擁工作服務部隊備戰更為聚力。進入新時代以來，各級黨委、政府和廣大人民群眾始終堅持發展不忘擁軍、平時不忘戰時，把支持部隊建設做好擁軍服務作為義不容辭的責任，用心用情為部隊和官兵辦實事、辦好事。近年來，國防和軍隊改革持續深化，各地主動做好新調整組建和移防換防部隊服務保障工作，著力解決部隊和官兵關心關注的重難點問題。聚焦服務部隊備戰打仗，打仗需要什麼，地方就保障什麼；部隊最缺什麼，地方就準備什麼。支持“前沿”，發揮地方科技和人才資源優勢，支持駐軍部隊信息化建設和技術攻關革新；為軍隊提供雲計算、數據分析等智力支持，將軍民魚水情從“送軍糧”轉化為“送科技”。部隊練打仗，地方練支前。發揚擁軍支前傳統，大力支持部隊多樣化軍事任務，扎實搞好各類保障工作；積極發揮地方資源優勢，支持部隊裝備器材升級改造，搞好技術保障、人才培養培訓等。