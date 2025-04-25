中評社北京4月25日電／網評：讓職業道德建設展現新氣象新作為



來源：光明日報 作者：常明傑



近日，中央宣傳部等十部門聯合印發的《新時代職業道德建設實施綱要》（以下簡稱《綱要》）指出，加強新時代職業道德建設，是培育和踐行社會主義核心價值觀、推進社會主義精神文明建設的重要內容，是提高全民道德素質和社會文明程度的必然要求。《綱要》旨在讓職業道德更好融入人們日常工作生活，並轉化為廣大從業者的自覺行動，從而為加強新時代職業道德建設提供了科學指引和根本遵循。



以愛崗敬業、誠實守信、辦事公道、熱情服務、奉獻社會為主要內容的職業道德基本規範融入人們日常工作生活，是社會主義核心價值體系基本內涵的重要彰顯。在工廠、學校、醫院、鄉村、社區，億萬勞動者於長期實踐中，秉承這些職業道德基本規範，並培育形成了勞模精神、勞動精神和工匠精神，構建起了中華民族職業道德的“精神坐標”。在推動中國式現代化的過程中，要不斷加強新時代職業道德建設，帶民風、促社風，為社會繁榮發展注入更加強大的道德力量。



行有行規，業有業德。加強職業道德規範建設是推動社會文明進步與高質量發展的重要驅動力。要牢固樹立職業道德建設基本規範，將其融入每一個勞動者的日常工作生活，使之內化於心、外化於行。與此同時，在數字社會不斷發展、職業形態日益多元的當下，職業道德規範的時代內涵也在豐富拓展。加強職業道德規範建設不僅要從不同時代的勞動模範和先進工作者身上挖掘寶貴精神財富，使其逐漸沉澱成為契合時代需求的職業道德要素；還要結合時代要求對中華優秀傳統文化中的思想觀念、人文精神、道德規範進行生動詮釋，將“仁愛”轉化為工作實踐中的利他精神，將“敬業樂群”轉化為一種職業使命感……此外，還需積極建立健全職業道德行業規範，分行業制定職業道德規範。