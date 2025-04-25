中評社北京4月25日電／網評：製造業穩中有進再度顯示韌性與潛力



來源：光明日報 作者：劉江寧



國家稅務總局日前發布的數據顯示，今年一季度，我國製造業銷售收入同比增長4.8%，增速較2024年加快0.9個百分點。高端裝備、數字產品、綠色製造等領域均有不俗表現，高端化、智能化、綠色化方面亮點凸顯。



總體來看，我國製造業“穩”的基礎不斷夯實，“進”的態勢鞏固拓展，“好”的因素持續積累，彰顯了中國經濟的強大韌性與巨大潛力。繼續穩扎穩打，持續創新求變，推動製造業高質量發展，也必將為經濟社會發展注入更強勁信心與動能。



製造業是立國之本、強國之基，也是我們應對外部各種不確定性的底氣所在。製造業越發達，實體經濟水平就越高，抵禦風險的能力也越強，這是現代經濟發展的一條鐵律。近些年，我們大力發展實體經濟，不斷推進工業現代化，持續提高製造業水平，取得了一系列顯著成就。中國服裝品牌亮相全球時尚之都、“新三樣”加速崛起強勢領跑、中國占據世界“燈塔工廠”半壁江山……我國製造業總體規模連續15年保持全球第一，有效發揮了“穩定器”“壓艙石”作用。



當前，我國製造業正處於結構調整、提質增效的關鍵時期，也處於由大到強、爬坡過坎的關鍵階段。看環境，一些國家實行“脫鈎斷鏈”，構築“小院高牆”，推動製造業回流，構建排他性產業鏈供應鏈，對我國製造業發展打壓遏制不斷升級；看趨勢，新一輪科技革命和產業變革加速演進，催生大量新技術、新產業、新業態和新模式，經濟增長的新動能正逐步孕育發展；看差距，與世界先進水平相比，我國製造業在自主創新、產業結構、質量效益等方面還有一些短板亟待補齊。大力推進新型工業化，以科技創新與產業創新深度融合培育新質生產力，加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，夯實築牢製造業這個“家底”，是我們推進中國式現代化的必然要求。