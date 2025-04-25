莞台合作再添實踐成果

中評社北京4月25日電／據中國台灣網、廣東省委台辦報導，近日，由廣東省海峽兩岸交流促進會農業委員會（簡稱“兩岸農委會”）和東莞市台商投資企業協會（簡稱“東莞台協”）聯合主辦的“莞台百千萬工程項目——水鄉藍龍蝦培育基地放苗落成儀式”在水鄉洪梅鎮舉行。



活動當天，水鄉經濟區黨工委書記、洪梅鎮黨委書記賴健偉，東莞市台港澳辦三級調研員周懿，兩岸農委會會長、東莞台協會長陳宏欽，中建八局灣區公司董事長薛允欽，洪梅鎮相關領導，莞台高新產業園區、新光國際集團、洪梅漁業養殖戶等代表出席儀式，共同見證“水鄉藍龍蝦”項目從試驗走向推廣的重要時刻。



水鄉藍龍蝦培育基地專注澳洲龍蝦——“藍龍”的養殖，由兩岸農委會與東莞台協共同推動，引入台灣淡水養殖技術，結合水鄉洪梅資源，構建“技術推廣＋產銷聯動”的產業化模式，推動水鄉藍龍蝦（澳洲淡水龍蝦）養殖規模化發展。



儀式當天，舉行了“小藍龍蝦”放養環節，標誌著基地正式啟動運營。同時，現場起籠的首批成蝦展示了良好的養殖成果。兩岸農委會副會長林建成作為水鄉藍龍蝦培育基地負責人，闡述項目自2024年10 月試點養殖以來，已投放2萬尾小藍龍進行實地養殖，項目團隊堅持“科學試養、數據驗證”原則，歷經長達半年的謹慎試養階段，構建了“月度數據監測體系”，近半年的觀察與數據監測數據顯示，成蝦的生長狀況、抗病力、換肉率等指標均達到量產標準，具備規模化推廣條件。



此次落苗，標誌著試驗階段的圓滿收官，也意味著基地正式投入運營，未來將對農戶開放推廣培育。



一只藍龍蝦，聯動一條產業鏈



澳洲淡水龍蝦因其色澤鮮艶、適應性強、耐幹運、抗病力高等特性，被譽為“淡水龍蝦中的精品”，適合在內陸水鄉環境中養殖，是當前較具市場潛力的特色水產品種。在水鄉洪梅，這一品種通過試養取得成功後，將逐步推廣至大規模飼養。