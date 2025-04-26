張榮恭：連戰和平之旅二十年啟示大

2005年4月29日下午，中共中央總書記胡錦濤和中國國民黨主席連會晤。（新華社圖片） 中評社香港4月26日電（作者 張榮恭）整整二十年前的2005年4月26日至5月3日，時任中國國民黨主席連戰率團到大陸進行“和平之旅”，訪問了南京、北京、西安、上海四個城市。這是1949年國民黨遷台後的創舉，對兩岸關係及國共關係的意義之重、影響之大，都是空前的:連戰“和平之旅”，既改變了兩岸關係，也改變了國共關係。兩岸關係方面，當時陳水扁宣布了等同於“台獨”時間表的“制憲”時程；大陸以《反分裂國家法》進行反制，雙方處於統獨對決態勢。連戰大陸行，展現了台灣反獨促和的理性力量，為三年後國民黨八年執政的兩岸關係和平發展，鋪平了道路。國共關係方面，1945年蔣介石和毛澤東重慶會談，仍未達成中國的和平，直至兩岸隔海分治。一直到“和平之旅”，國共領導人才實現時隔六十年的正式和解，值得載入史冊。如今，兩岸雙方當局對立愈趨嚴重，統獨對抗更加尖銳，甚至連兩岸民間交流都受到民進黨政府打壓。殊不知兩岸和平統一的概率若減少，只會導向非和平統一。因此，二十年前的連戰大陸行，極具啟示。



統獨正趨對決 排除戰爭引信



當時，海峽兩岸處在可能爆發統獨攤牌的時刻。台灣執政者陳水扁於2003、2004年連續鼓吹等同於“台獨”時間表的“制憲”步驟——2006年底舉辦“新憲法”公民投票複決，2008年5月卸任前完成制定“新憲法”。所謂“新憲法”便是要推翻“中華民國憲法”與兩岸關係條例以一個中國架構定位兩岸關係，遂行“法理台獨”。



大陸面對此一形勢，由全國人民代表大會於2005年3月14日通過並即時實施《反分裂國家法》，規定以非和平方式應對三種情況：“發生台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；和平統一的可能性完全喪失”。這就形成兩岸雙方當局走向對決的態勢。

