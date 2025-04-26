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美方堅稱中美正在談判 外交部回應
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2025-04-26 01:12:50
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京4月26日電（記者 海涵）外交部4月25日下午舉行例行記者會，有記者就美方堅稱中美正在談判一事進行提問。
外交部發言人郭嘉昆說，“昨天，我和商務部的同事已經明確回答了這個問題。中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽。”
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