美方堅稱中美正在談判　外交部回應

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京4月26日電（記者 海涵）外交部4月25日下午舉行例行記者會，有記者就美方堅稱中美正在談判一事進行提問。



外交部發言人郭嘉昆說，“昨天，我和商務部的同事已經明確回答了這個問題。中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽。”

