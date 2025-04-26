外交部：美國不應在錯誤道路上越走越遠

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京4月26日電（記者 海涵）近日，中國常駐聯合國代表團在紐約舉辦主題為“單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊”的安理會非正式會議。外交部發言人郭嘉昆4月25日在例行記者會上表示，世界不能回到弱肉強食的叢林法則，美國不應在錯誤的道路上越走越遠。



郭嘉昆介紹，4月23日，中國常駐聯合國代表傅聰大使主持召開“單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊”安理會阿里亞模式會議，包括安理會成員在內的80多國代表與會。中方在會上強調，美國濫施關稅嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世貿組織規則，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，本質上是以關稅為手段顛覆國際經貿秩序，以美國利益凌駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國的正當利益服務美國的霸權利益。世界需要的是開放包容而不是封閉孤立，是主權平等而不是恃強凌弱，是公平正義而不是本國優先，是團結合作而不是分裂對抗。國際社會必須作出正確抉擇，發出一致聲音，採取共同行動。



郭嘉昆表示，大多數與會國家呼籲堅持多邊主義，加強對話合作，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，遵守《聯合國憲章》和國際關係基本準則，維護發展中國家正當權益，促進各國穩定與發展。



郭嘉昆指出，我們希望美國能夠正視會議傳遞出的國際社會普遍關切與強烈呼聲，停止針對他國的單邊措施和霸凌行徑，停止犧牲各國正當利益服務自身霸權利益。世界不能回到弱肉強食的叢林法則，美國不應在錯誤的道路上越走越遠。

