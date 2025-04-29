紀欣：“連胡會”20周年　國民黨應幡然覺醒

紀欣 中評社台北4月29日電（作者 紀欣）2005年4月29日，應邀前往大陸訪問的中國國民黨主席連戰，與中共中央總書記胡錦濤在北京舉行會談，並在會後共同發布“兩岸和平發展共同願景”。“連胡會”是台海兩岸分隔56年後，國、共兩黨負責人首次會面，又正處於民進黨首次執政，兩岸關係逐漸惡化之際，故具有重大的歷史和現實意義。



20年後，連戰已年老體衰，但其“破冰之旅”不僅讓當時在野的國民黨三年後即在台灣重掌政權，也早已列入青史。可惜，馬英九執政8年，儘管實現了三通直航，又與大陸簽署了包括ECFA等20多項協議，但因他始終主張“不統不獨不武”“只經不政”，未讓兩岸的和平紅利惠及社會大眾，未積極快速導正歷史課綱，未引領主流民意“反獨趨統”，以至於民進黨能於2016年再度上台，兩岸和平發展得而復失。



尤其，賴清德執政尚未屆滿周年，即以“互不隸屬”“境外敵對勢力”挑臖大陸，導致台海瀕臨戰爭邊緣；又在島內利用情治司法單位打壓統派、陸配，勸阻民眾不要赴陸，要取消領有大陸身分證、定居證者的台灣身分，讓人人自危，而近月來發生的兩起大事更使台灣社會動盪不安。



首先，當川普一宣布瘋狂徵收全球關稅，賴清德即表示“台美從零關稅談起”，台灣要“脫中入北”，大陸則回應美國：“不願打，也不怕打”，兩岸天壤之別的氣勢，均被台灣民眾看在眼裡。而輝達執行長黃仁勳“旋風赴中”，畢恭畢敬表達：“看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場”，更打了賴政府一大巴掌。之後，川普見其政策不得人心、美股大跌，頻頻表示要大幅降低對中關稅，全球股市應聲反彈。賴團隊若繼續勸台商與大陸脫鉤，阻攔兩岸交流合作，難道不怕惹怒各行各業？

