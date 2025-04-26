劉宗夏：近期台灣民間的微妙變化

（中評社 資料照） 中評社台北4月26日（作者 劉宗夏）最近幾個月，川普引發的世界關稅戰亂局震動了台灣，還有台灣執政的民進黨發動的“大罷免”，也讓台灣的民心和政局動盪不安，在許多未知還有動亂當中，也逼迫台灣人重新思考，像化學變化逐漸擴散，重新更新台灣人以往的思維。



民進黨的支持者當中有比較激進但是也有比較理性的，比較激進的支持者長期隨著民進黨的洗腦內容，來建構他們眼中的世界跟台灣；而比較理性的支持者，雖然在情感上支持他們眼中本土的民進黨，但還是會思考，不會對政治性的洗腦照單全收。



近期跟一位家族偏綠、長期支持賴清德的朋友聊天，他對於川普引發關稅戰當中的中美交鋒評論，引起我特別的興趣，我本來以為他會站在美國那邊，結果他提到中國人有強烈的民族自尊心，不會隨便屈服，讓我頗為驚訝！



民進黨長期洗腦他們的支持者，中共是世界的“邪惡”政權，美國是世界“正義”陣營的領導者，台灣要凡事跟著美國走；在民進黨的媒體當中，時常都會有醜化中國大陸的報導，對於部分民進黨支持者，這就像他們的精神鴉片，他們會把他們的不如意跟憤怒都發洩在這個民進黨建構的“邪惡”中國虛擬圖像。



所以這位在我眼中屬於中間偏綠的友人，他這種支持中國大陸的言論，讓我很感興趣！我在思考：你是純粹欣賞中國大陸對美國霸凌不屈服的強硬態度，還是你突然意識到自己其實也是中國人，所以以身為中國人為榮，才講出這些話呢？



另外，他也有提到，並不希望民進黨當局刻意去挑釁大陸，他希望兩岸相安無事，沒有必要刻意去刺激對方，他也擔憂有一天真的會爆發戰事，所以他很反對某些説中共是紙老虎這些無知言論，他說你是要逼人家真的打嗎？

