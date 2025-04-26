中評關注：美媒承認特朗普對華關稅策略失敗

《華盛頓郵報》承認特朗普對華關稅策略似乎失敗 中評社華盛頓4月25日電（記者 余東暉）特朗普政府發動對華“關稅戰”，遭遇中方強力反制。在對峙中，美方立場軟化，被美國媒體廣泛注意到，並相信特朗普現在騎虎難下。美國主流大報《華盛頓郵報》25日更發文承認，特朗普在中國問題上的策略似乎失敗了。



《華盛頓郵報》的“今天世界觀”欄目25日發表該報專欄作家塔魯爾（Ishaan Tharoor）的文章指出，特朗普在中國和俄羅斯問題上的策略似乎失敗了。分析人士稱，唐納德·特朗普總統在與中國的衝突中高估了美國的影響力，而在與俄羅斯的交易中低估了美國的影響力。



文章開首指出，特朗普在其第二任期伊始，自詡為一位偉大的“和平締造者”和交易撮合者。然而就職百日，他幾乎沒有達成任何精妙的協議。尤其是，他試圖說服俄羅斯（通過烏克蘭問題談判）和對抗中國（通過不斷升級的貿易戰，導致中國出口產品被徵收三位數的關稅）的努力，似乎並未取得預期的效果。



中國應對特朗普關稅戰的反制措施令美國商界領袖甚至高級政府官員感到不安，他們正忙於減輕中國限制稀土出口造成的損害。《華盛頓郵報》24日報導--“美國機構對中國限制稀土出口感到震驚”。