快評：連戰當年破冰之旅　啟示兩岸和發之路

中評社快評/二十年前的今天——2005年4月26日，時任中國國民黨主席連戰在民進黨執政導致兩岸關係日趨嚴峻、對立的情境下，毅然率團到大陸進行“和平之旅”、“破冰之旅”，實現了國共領導人時隔六十年的正式和解，共同發表了兩岸和平發展五項共同願景，為日後的國共關係和兩岸關係發展產生了積極重大的影響。



時任中國國民黨中央文化傳播委員會主委兼大陸事務部主任張榮恭今天在中評網發表長文，憶述連戰當年的“和平之旅”及對當前兩岸關係發展的啟示。張榮恭稱，相較於近九年來民進黨執政下的台海激烈動盪，台灣如何才能維護安全與民眾福祉，答案應是很淸楚的；尤其當前民進黨政府一方面斷絕兩岸協商機制，另方面極力阻撓兩岸民間交流往來，再方面持續推進“台獨”，欲促大陸放棄和平統一的希望，其實，如此只會招致非和平統一，危險至極。因此，連戰“和平之旅”誠為典範，對當前和今後仍具有現實的啟示。



的確，連戰二十年前的和平之旅達成的兩岸和平發展五項願景，對今天的國共關係和兩岸關係發展，仍具有指導和啟示意義。期待兩岸關係的和平穩定發展是兩岸的主流民意，國家的統一更是歷史大勢和必然前景，但“台獨”分裂勢力和外部干涉勢力的現實挑戰仍需高度警惕和嚴肅應對。要促進兩岸關係的改善和發展，推動兩岸的良性互動，仍可從二十年前的共國互動經驗以及之後兩岸關係和平發展的成果中，得到有益的啟示。