富權：抽刀斷水水更流，提油澆火火益旺

中評社香港4月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：抽刀斷水水更流，提油澆火火益旺。以下為文章內容。



由中國國民黨主辦，主場設於“總統府”的凱達格蘭大道的“四二六”集會遊行抗議活動，將於今日下午三點正式展開。此次機會遊行的主題為“戰獨裁行動”，共同訴求為“反惡罷、反綠共、戰獨裁”，具體訴求分別有：抗議賴清德把司法當作專政工具；呼籲民眾守護民主、捍衛司法獨立與“國會”監督權；抗議“國家機器”鎖喉異議、拒絕執政霸權。馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨團“立委”、民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等十五個國民黨執政的縣市長表態出席。特別來賓台大前校長管中閔（演講嘉賓）、“立法院長”韓國瑜。估計將會有五萬人參加。主持人群為李明賢、柳采葳、鍾沛君、謝龍介。



民進黨當局對於這個“四二六”集會遊行活動，可說是“恨得要命，怕得要死”，驚恐萬分，因而要千方百計製造恐怖氣氛，恐嚇國民黨和民眾黨的支持者不要參加，否則將會“秋後算賬”。



實際上，就在“四二六”集會遊行活動的前一天亦即昨日，台北地方法院羈押庭開庭審理台北地檢署對中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的無保請回抗告案，裁定羈押禁見，七十五歲的黃呂錦茹被上銬由囚車送往位在新北市土城區的台北女子看守所羈押。民進黨當局要趕在“四二六”集會遊行活動舉行前夕施加震懾壓力的意圖，極為明顯。

