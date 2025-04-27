中評現場：香港國際人才職業博覽會舉行

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月27日電（記者 盧哲）“2025香港國際人才職業博覽會”第一季“金融地產與專業服務”暨“國際人才在港發展機遇與挑戰研討會”26日在香港尖沙咀舉行。約50家金融、地產與專業服務領域的知名企業，攜數千個精選高薪崗位現場參展，吸引超過3000多名人才參加，會場交流氣氛熱烈。



據悉，博覽會以“才聚香江，智創未來，職等你來”為主題，聚焦未來香港“八大中心”的多個⾏業，分為四季舉辦，分別為第⼀季“⾦融地產與專業服務等行業”專場、第⼆季“科技與創新行業”專場、第三季“物流航運貿易及電商等行業”專場、第四季“⽂化創意與教育等行業”專場。博覽會活動形式多樣，包括職業博覽、企業展示、政策宣傳、面試交流、人才服務，以及專業論壇研討會等。



在當天的開幕式上，香港特區政府勞工及福利局（勞福局）局長孫玉菡致辭表示，特區政府從二○二二年底開始積極搶人才、引人才，至今踏進第三年，不管是搶人才或留人才方面，均有很大進展。



孫玉菡說，世界正面臨百年一遇的大變局。“一國兩制”提供了非常重要的制度優勢。“一國兩制”可彰顯香港背靠祖國、聯通世界的優勢，全世界正面臨很多不確定性，唯一可確定的是在這不確定環境下，香港定可在轉變中發揮“一國兩制”下的良好制度優勢。



孫玉菡表示，特區政府的人才政策可用三組詞概括——引才、留才及用才。引才方面，過去兩年多香港推出了一系列針對優才、高才及專才的政策，且不斷優化。