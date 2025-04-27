鄭劍答中評：美征高關稅　台當局施愚民政策

中國和平統一促進會學習研究委員會副主任、廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月27日電（記者 海涵）中國和平統一促進會學習研究委員會副主任、廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍日前接受中評社記者採訪時指出，賴清德面對美國高關稅的種種表態是典型的“愚民政策”。他認為，台灣現在特別需要沉默的大多數出來發聲，要喚醒更多民眾戳破賴清德的嘴臉，這樣兩岸關係才能走入正軌，台灣老百姓的根本利益才能得到保障。



日前，美國宣布對中國大陸加征145%關稅。儘管台積電已經承諾對美追加投資1000億美元，美仍宣稱要對台加征32%關稅，引發島內各界嘩然，抨擊民進黨當局吹噓與美關係“堅如磐石”，結果遭遇“背刺”。賴清德稱，不會對美進行關稅報復，將採取加大對美採購及投資等措施，並稱要把“吃苦當作吃補”，被批“對美投降”“掏空台灣”。



鄭劍就此指出，賴清德的表述是一種典型的“愚民政策”。台灣老百姓期待和平安定、生活得到不斷改善、台灣經濟不斷發展，但這些賴清德都沒有做到。賴清德自己搞砸了事情，反倒讓台灣老百姓將“吃苦當作吃補”，這不是愚民政策又作何解釋？



鄭劍分析，賴清德走到“愚民”這一步實際上也是走投無路的一種表現。民進黨號稱“民主進步”，但賴清德上台以後的種種行徑哪一條體現了“民主進步”，他在島內製造綠色恐怖打壓異己、驅逐陸配致使百姓妻離子散、將網紅“八炯”這樣品質的人奉為“座上賓”讓台灣年輕人去學習……鄭劍指出，台灣現在特別需要沉默的大多數出來發聲，要喚醒更多民眾戳破賴清德的嘴臉和困獸猶鬥的行徑，這樣兩岸關係才能走入正軌，台灣老百姓的根本利益才能得到保障。

