台青答中評：一碗鹵肉飯裡的兩岸情緣

陳柏翰在做鹵肉飯（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京4月29日電（實習記者 劉一瑋）音樂與餐飲，似乎是兩個完全不同的世界，但對於台灣青年陳柏翰來說，這兩者卻是他表達情感與文化的橋梁。2018年，他帶著音樂夢想跨越海峽，從台灣到大陸，已經走過了十多年的音樂旅程，開始了他在大陸的事業新篇章。如今，陳柏翰在堅持做音樂的同時，也在餐飲領域找到了自己新的舞台，用味道講述著屬於兩岸的溫暖故事。



4月26日下午，記者來到了台灣青年陳柏翰在成都開的台灣美食店“饗退休”。走進這家餐廳，仿佛瞬間穿越到了台灣。懷舊的CD唱片被巧妙地成愛心形狀、熟悉的台灣電視劇片段在店內循環播放，牆上掛著手寫的台式招牌，空氣中彌漫著鹵肉飯的醇香。每一處細節，都是他對家鄉記憶的還原。當夜幕降臨，台灣老歌在成都的街頭輕輕回響，食客們仿佛也踏上了一段穿越海峽的心靈之旅，被帶回了台灣的街頭。



在成都競爭激烈的美食界，陳柏翰的餐廳憑借地道的台灣風味與濃濃的人情味，迅速脫穎而出，成為許多人心中最溫暖的台灣味道的代表，陳柏翰的餐廳已經躋身成都地方菜Top 1。特別是一碗熱氣騰騰的鹵肉飯，成了這座小小餐廳最打動人心的符號。



為了做出最地道的鹵肉飯，陳柏翰一遍遍地跑遍市場，尋找最正宗的台灣食材，不厭其煩地調整配方，“我做鹵肉飯的時候，幾乎把每一個步驟都做了上百次。”他說，衹有這樣，才能確保每一位顧客都能品嘗到地道的台灣味。為了符合四川人的口味，他特意將飲品上做了創新——台灣的飲品偏清淡，而四川則更注重重口味，他通過這種“微調”，讓每一種美食都能在四川的熱情中找到屬於台灣的溫柔。正如陳柏翰所說：“在這裡，我希望每個人都能感受到那種家的溫暖。”他的餐廳，不僅是一個用心經營的美食場所，更是一個兩岸文化交流的小小舞台，讓台灣人能夠重溫家鄉的味道，讓大陸朋友體驗台灣文化的獨特魅力。



“整個西部就像一條快速列車一樣，每年都在發生變化”。提及來大陸發展的原因，柏翰說：“在台灣很多時候我能看到發展的瓶頸，但是目前在大陸，我還沒看到這種限制。”在這裡，他看到了機會，也看到了挑戰。文化差異並沒有讓陳柏翰感到疏離，反而成了他創作和生活的一部分。“四川人熱情直接，真誠豪放，和台灣人溫文內斂的性格形成了有趣的對照。”他說。這些差異並沒有讓他感到格格不入，相反，陳柏翰越來越喜歡這種文化的碰撞。四川人對食物的熱愛、對味道的追求，就像四川人一樣，豪放而真摯。正是這種碰撞，讓他在融入中找到了新的靈感，也讓他的餐廳在成都的土地上生根發芽。

