林振昇答中評：應避免人才來港“高才低用”

香港特區立法會議員、立法會人力事務委員會主席林振昇（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月28日電（記者 盧哲）香港特區立法會議員、立法會人力事務委員會主席林振昇近日接受中評社記者訪問時表示，特區政府吸引人才取得階段性成果，下一步在政策制定上要重視給人才找到合適的發揮平台，尤其要避免“高才低用”的情況。林振昇建議，政府要集中在一些領域、行業更精準地做推廣，把招覓人才的範圍精確集中在需要的領域內。



根據香港特區政府公佈的數據，截至今年3月底，各項人才入境計劃共收到逾46萬宗申請，當中超過30萬宗獲批。同期共有約203000名人才抵港，部分人才攜同家眷來港落戶，累計有約189000名獲批申請人的配偶和18歲以下子女抵港。“2025香港國際人才職業博覽會”第一季“金融地產與專業服務”暨“國際人才在港發展機遇與挑戰研討會”26日在香港尖沙咀舉行。香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡在博覽會透露，政府剛剛修訂了人才清單。更新人才清單的目的是針對香港發展“八大中心”，有些行業的短缺情況較明顯，就將其納入清單。清單現時已增至涵蓋60項不同專業。



特區政府吸引人才取得階段性成果，下一步的政策應該是何走向？林振昇在接受中評社記者專訪時強調，下一步在政策制定上要重視給人才找到合適的發揮平台，尤其要避免“高才低用”的情況。“現時有20萬人才來到香港，我們希望香港真的有一個平台去給這些人才發揮才能，做他們的專業。但我也擔心有一些人才不太瞭解香港，可能他的專業在香港很難找到工作，或許會面對‘高才低用’的情況。”因此，林振昇建議，希望政府要集中在一些領域、行業做推廣，讓人才瞭解並認識一些企業、機會，找到發展才能的平台。



林振昇建議，政府可以更精準地配合一些行業去尋找他們需要的專業人才。例如，香港人才服務辦公室（人才辦）可以到內地去推廣，幫助一些需要尋找內地人才的香港企業，在內地的相關行業中介紹香港的情況，吸引匹配的人才。“做好詳細的講解，讓當地人才瞭解香港的情況。如果他們喜歡這計劃，就登記來香港，到相關的企業來工作。如果人才不瞭解情況，來到香港找工作、找企業可能比較困難。所以我們希望人才辦能夠更精準地推廣，把招覓人才的範圍精確集中在需要的領域內。”