日產預計過去財年淨虧損最大達7500億日元

中評社香港4月26日電／共同社報導，業績持續低迷的日產汽車公司24日把2024財年合併財報的淨虧損預期下調至虧損7000億～7500億日元（約合人民幣355億～380億元）。虧損額將超過2019財年（近6844億日元），創歷史新高。由於銷售低迷，日產不得不下調日本、北美和歐洲的生產設備估值，在會計上進行“資產減值損失”處理。此外，計提旨在重振經營的裁員費用也造成了影響。此前的預測是淨虧損800億日元。



2025年度中，包括相關公司在內的總額約7800億日元（2024年3月末數據）的公司債券將迎來償付期限。日產說明稱“資金流動性充足，沒有問題”。不過，其信用評估已跌至可被稱為“投機級”的水平，確保投資先進技術所需的資金或許會有難度。



在現金和有價證券減去有息負債等的“淨現金”方面，截至2024年12月末，日產為1.241萬億日元，與豐田汽車公司（14.0624萬億日元）和本田公司（3.7789萬億日元）相比顯得遜色。



對於左右未來競爭力的純電動汽車（EV）與軟件開發而言，巨額投資必不可少；要對抗崛起的中國廠商等，儘早改善收支狀況也不可或缺。



然而，在前董事長卡洛斯･戈恩2018年被逮捕之後，日產陷入混亂，業績低迷，長期債券的信用評估因此下跌。與本田的經營合併談判在今年2月破裂後，海外三家主要評級公司均把日產債券定為“投機級“。如果不儘早重振經營，日產籌措資金或許將變得困難。