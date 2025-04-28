駱勇答中評：來港各類人才與香港需求匹配

香港國際人才職業博覽會組委會主席、香港優才及專才協會主席駱勇（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月28日電（記者 盧哲）“2025香港國際人才職業博覽會”第一季“金融地產與專業服務”暨“國際人才在港發展機遇與挑戰研討會”26日在香港尖沙咀舉行。香港國際人才職業博覽會組委會主席、香港優才及專才協會主席駱勇接受中評社記者訪問時表示，通過優才及專才等各項人才政策來到香港的人才都有優秀的背景，尤其很多人都擁有海內外的學習、工作、生活經歷，與香港一樣擁有背靠祖國聯通世界的優勢和經驗，與香港非常匹配。



博覽會以“才聚香江，智創未來，職等你來”為主題，聚焦未來香港“八大中心”的多個⾏業，分為四季舉辦，分別為第⼀季“⾦融地產與專業服務等行業”專場、第⼆季“科技與創新行業”專場、第三季“物流航運貿易及電商等行業”專場、第四季“⽂化創意與教育等行業”專場。博覽會活動形式多樣，包括職業博覽、企業展示、政策宣傳、面試交流、人才服務，以及專業論壇研討會等。第一季“金融地產與專業服務”專場有約50家金融、地產與專業服務領域的知名企業，攜數千個精選高薪崗位現場參展，吸引超過3000多名人才參加，會場交流氣氛熱烈。



駱勇對中評社記者介紹，舉辦相關活動的主要目的就是搭建人才和企業直接對話的平台，讓人力資源更好地實現價值最大化。“這兩年非常多的人才來到香港，短短兩年的時間有20多萬，這些人都是非常優秀的，很多都是很資深的專業人士。但來到香港這樣一個陌生的環境，需要各種的資源、各種的機會，去找到合適的企業和工作，所以我們這邊就做一個橋梁，做一個紐帶，幫助企業和人才面對面去對接，讓大家有直接當面交流的機會，希望快速幫大家做好匹配，讓人才發揮最大價值，也讓企業通過人才的加入，獲得業務的拓展，業務的提升等等。”



駱勇表示，通過優才及專才等各項人才政策來到香港的人才都有優秀的背景，尤其很多人都擁有海內外的學習、工作、生活經曆，“與香港一樣，大家本身都是國際化的人才，擁有背靠祖國聯通世界的優勢和經驗。”駱勇認為，這些人才與香港非常匹配，“香港是國際化的城市，很多企業有國際化發展的需要。這些都是非常匹配的，我們盡量做好兩邊的工作，讓大家能夠有機會牽手成功、共同發展。”



駱勇說，目前來看，來港人才最需要得到支持的，是找到合適的工作。“工作是第一位的，因為香港生活成本比較高，第一步就是需要有工作作為支撐。這也是我們舉辦相關活動的目的，在特區政府的支持下一起把工作的問題解決了，那麼後續的其他問題都可以很好解決。”