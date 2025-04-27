快評：台北426藍白合抗議活動五個觀察點

中評社快評/4月26日下午，由中國國民黨主導、台灣民眾黨參與，號召民眾在台北舉行的“戰獨裁、站出來”活動，現場人潮爆滿，氣氛激昂憤慨。可以從很多方面來觀察和解讀這場抗議活動，至少有幾個重要觀察點值得注意：



第一，這是去年大選期間藍白合破局之後首場成功舉辦的藍白合大型抗議活動。藍白雖然各有自己的利益和立場，但面對民進黨的弱勢政府強勢執政，藍白都有強烈的危機感，藍白只能合作，也是被迫合作：只有合作才可能對抗綠營的打壓，合作也是藍白支持者的主流民意。



第二，參與抗議集會的人數眾多，以“人潮”來形容並不為過，主辦單位宣布有逾25萬人參加，不僅反映藍白政黨有危機感，也反映以藍白支持者為主、不分黨派的社會大眾有危機感，必須站出來表達心聲。因此，這場抗議活動雖已結束，但這股不滿、反感、抗議民進黨執政的社會反彈力量是否成形？會否消散？或更加疑凝聚？值得觀察。



第三，藍營重量級政治人物和政治精英齊集，也是多年來少見的現象，成為這次活動一個重要特點。



第四，不少年輕人甚至青年學生參與，也是過往的藍營大型活動以年齡偏長者為主、年輕人偏少的情況有明顯的不同，是否與民眾黨的支持以及不少白色力量年輕人的參與有關？值得深入分析。



第五，從藍白的角度看，此次抗議活動顯然是成功的，但對台灣未來的政治發展有多大影響，還有待觀察。就執政者而言，即使看到了藍白的壓力和社會的反彈，但能否反省、有否改善，有很大的疑問；採取更強力的對抗也不無可能。

