美伊第三輪間接會談結束　雙方仍存在分歧

中評社香港4月27日電／伊朗與美國26日在阿曼首都馬斯喀特舉行了第三輪間接會談，會談持續約6小時後結束。伊朗外長阿拉格齊表示，雙方仍存在分歧。



據伊朗國家電視台報導，阿拉格齊在會談結束後接受該電視台採訪時表示，此次會談較以往更為嚴肅，已逐步進入更具體的技術性討論，專家的參與非常有用。他指出，雙方在宏觀層面和細節問題上均存在分歧。“有些分歧非常嚴重，有些則相對緩和，另一些則有其自身的複雜性。在下輪會談前，雙方將各自進行更多研究，以縮小分歧。”



新華社援引報導，阿拉格齊表示，會談氛圍嚴肅而務實，為取得進展帶來希望。伊朗方面對談判的進程感到滿意。但他同時強調，伊朗的樂觀仍建立在極度的謹慎之上，需要先達成總體共識再討論細節。



阿拉格齊重申，此次會談僅限於核問題，旨在通過就伊朗核計劃建立信任以換取解除制裁。伊朗不會接受將其他議題納入談判範圍，“前三輪會談中，雙方均嚴格遵守了這一原則”。



阿拉格齊還說，本輪會談首次有經濟專家參與，收效顯著。伊朗原子能組織的專家也有可能參加談判。“隨著進程推進，談判已涉及更具體的核技術議題，相關領域專家將逐步加入。”



阿拉格齊說，下輪會談可能於5月3日舉行，具體地點將由阿曼政府確定並通知雙方。



當天，阿曼外交大臣巴德爾在社交媒體上發文說，此次會談確認了基於相互尊重和持久承諾達成協議的共同願望，下一輪高級別會談初步定於5月3日舉行。



美國與伊朗12日在馬斯喀特舉行了首輪間接會談。這是自2018年5月美國總統特朗普單方面退出伊核協議以來，美伊雙方首次正式開啟談判。雙方於19日在意大利羅馬舉行了第二輪間接會談。