王毅會見吉爾吉斯斯坦外長庫魯巴耶夫

中評社香港4月27日電／當地時間4月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在阿拉木圖會見吉爾吉斯斯坦外長庫魯巴耶夫。



新華社報導，王毅說，中吉山水相連，雙方始終以信相交、以誠相待，是彼此可信賴、能交心的好兄弟、好夥伴。在習近平主席同扎帕羅夫總統戰略引領下，兩國關係快速發展，雙方正攜手構建睦鄰友好、共享繁榮的命運共同體。中方堅定支持吉方走符合本國國情的發展道路，堅決反對任何勢力以任何借口干涉吉內政，相信吉方將繼續支持中方在涉及核心利益問題上的正當立場。願同吉方一道，落實好兩國元首共識，保持高層交往，深化戰略互信，拓展互利合作，更好造福兩國和本地區人民。



庫魯巴耶夫表示，扎帕羅夫總統今年2月訪華取得圓滿成功，為吉中關係注入新的強勁動力。感謝中方為吉經濟社會發展提供的大力支持，吉方願同中方一道，按照兩國元首指引的方向，深化吉中睦鄰友好，建設好吉中命運共同體。



雙方梳理了共建“一帶一路”重點合作項目，一致同意有序推進中吉烏鐵路建設，深入挖掘雙方利益契合點，不斷豐富兩國關係內涵，進一步便利人員往來。庫魯巴耶夫表示，中國已成為吉最大經貿合作夥伴，吉方歡迎並願為中方企業來吉投資興業提供良好營商環境。



雙方就關稅問題交換了看法，認為堅守多邊主義是最大公約數，應加強協作、攜手應對，堅持自由貿易，維護國際規則，維護各自正當權益和本地區

共同利益。



雙方還就加強上海合作組織中的合作交換了看法。吉方表示，支持中方擔任上合組織輪值主席國並舉辦天津峰會。