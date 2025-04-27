中國對國家發展規劃專門立法

中評社香港4月27日電／國家發展規劃法草案27日提請十四屆全國人大常委會第十五次會議首次審議。對國家發展規劃專門立法，旨在健全宏觀經濟治理體系，發揮國家發展規劃戰略導向作用，推動高質量發展，推進國家治理體系和治理能力現代化。



新華社報導，據介紹，立法的總體思路是，將成熟做法固定為法律制度，把長期實踐中形成的在黨中央集中統一領導下，由黨中央提出規劃建議、國務院編制規劃綱要、全國人大審查批准後公佈實施的制度安排等以法律形式固定下來；強化實施保障，進一步健全國家發展規劃的實施保障機制，為在法治軌道上科學編制和有效實施國家發展規劃，更好發揮其戰略導向作用提供制度支撐；做好統籌銜接，既確立國家發展規劃在國家規劃體系中的統領地位，又為其他規

劃的制定和實施留有制度空間，保持規劃體系的內部協調統一，增強宏觀政策取向一致性。



國家發展規劃法草案共4章31條，主要包括總體要求、國家發展規劃的制定、國家發展規劃的實施等內容。草案明確國家發展規劃由國務院組織實施、國務院負責擬定國家發展規劃的主管部門會同國家有關部門擬定實施方案、各地區各部門確定具體工作安排和推進措施。同時，草案完善國家發展規劃實施情況的動態監測和評估制度，對國家發展規劃實施情況的監督機製作出規定。