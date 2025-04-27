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特朗普稱巴拿馬運河蘇伊士運河美船應免費通過
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2025-04-27 10:36:14
中評社香港4月27日電／美國總統特朗普在社交平台發文，表示巴拿馬運河和蘇伊士運河應該允許美國船隻免費通過。
香港電台報導，特朗普在帖文中表示，無論是軍用抑或民用的美國船隻，都應該允許免費通過巴拿馬運河和蘇伊士運河，又說如果沒有美國，這些通道就不會存在。並已要求美國國務卿魯比奧立即處理相關情況。
巴拿馬總統穆利諾就社交網頁表示，巴拿馬運河的費用，是由運河的管理局調控。
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