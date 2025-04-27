李在明連贏三場初選　劍指總統候選人提名

李在明資料圖。（圖源：央視新聞） 中評社北京4月27日電／據央視新聞報導，韓國最大在野黨共同民主黨4月26日宣布，前黨首李在明當天贏得該黨第三場總統候選人黨內初選。至此，李在明已連贏三場初選，距獲得共同民主黨總統候選人提名又進一步。



韓國第21屆總統選舉定於6月3日舉行。共同民主黨共有三人參選，分別為李在明、京畿道知事金東兗和前慶尚南道知事金慶洙。第三場初選所涉地區包括全羅北道、全羅南道和光州市，當地被視為共同民主黨的“大本營”。



這場初選結果顯示，李在明以88.69%的得票率排名第一，大幅領先金東兗和金慶洙。前兩場初選於19日和20日在忠清道地區和慶尚道地區舉行，李在明同樣獲得壓倒性勝利，得票率分別為88.15%和90.81%。



根據競選日程安排，共同民主黨定於27日舉行最後一場初選，所涉地區包括首都圈、江原道地區和濟州地區。全部四場初選結束後，共同民主黨預計於當天宣布總統候選人提名。



按韓國媒體說法，李在明以絕對優勢連贏三場黨內初選，意味著其支持率並未因牽涉多起訴訟案受到影響。



民調機構“蓋洛普韓國”25日發布的民調結果顯示，李在明以38%的支持率排名第一，繼續領跑。執政黨國民力量黨參選人、前黨首韓東勛以8%的支持率排名第二，前大邱市長洪准杓以7%的支持率排名第三。



民調同時顯示，代總統、國務總理韓德洙和前雇傭勞動部長官金文洙均獲得6%的支持率。韓德洙尚未宣布競選總統，外界猜測其可能有意參選。



從這場民調來看，來自保守派陣營的韓東勛、洪准杓、金文洙和韓德洙四人支持率總和不足30%，不及李在明38%的支持率。