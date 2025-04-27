巴西科技部部長：深化巴中科技合作

4月25日，巴西科技部部長盧西亞娜·桑托斯在聖保羅舉行的紅廳論壇期間接受新華社記者專訪（圖片來源：新華網） 中評社北京4月27日電／據新華網報導，巴西科技部部長盧西亞娜·桑托斯25日在聖保羅舉行的紅廳論壇期間接受新華社記者專訪時表示，巴西和中國的科技合作將為兩國帶來雙贏，為世界和平發展提供堅實支撐。



桑托斯說，巴中合作正迎來新發展階段，科技創新在其中非常重要。她表示，巴中分別為西東半球最大的發展中國家，兩國關係歷史久遠、合作潛力巨大，雙方在航天領域合作更是南南合作的典範。去年，雙方簽署的合作文件中有多項聚焦科技創新。“這不僅是科技層面的合作，更是兩國共同推動和平與發展的努力。”



她說，巴西將繼續推動人工智能、綠色科技、可持續發展等前沿領域的交流合作，助力全球科技治理更加公正合理。“我們希望建設一個更加多極化、多邊共治、和平共處的世界。”



“這是我們對人類命運共同體理念的實踐，也是全球南方國家之間相互支持、共同發展的真實寫照。”她認為，巴中合作展現了全球南方國家在科技領域日益增長的話語權和影響力。



針對發達國家與發展中國家之間的技術不平等，她呼籲全球南方國家加強科技與創新合作，要求發達國家兌現其在2030年可持續發展議程中的承諾，推動建立更加平衡、公正、可持續的新格局。



“科學不應分裂為兩個世界。我們必須共同努力，讓科技服務於所有人。”她說。



“紅廳論壇：新時代中巴攜手並進 推動命運共同體建設”研討會25日在巴西聖保羅舉辦。本次紅廳論壇由新華社里約熱內盧分社與巴西聖保羅大學中國中心共同主辦，30餘位中巴官員、學者和媒體代表出席。