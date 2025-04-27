【
大
中
小
】 【
打 印
】
白俄羅斯期待白中旅遊往來規模擴大
http://www.CRNTT.com
2025-04-27 10:46:18
中評社香港4月27日電／白俄羅斯國家通訊社26日援引白俄羅斯國家旅遊局消息說，白方期待增加與中國之間的雙向旅遊客流量。
新華社報導，消息說，白俄羅斯國家旅遊局日前參加了在北京舉行的第十八屆中國出境旅遊交易會。白國家旅遊局表示，赴華參與旅遊交易會有助於鞏固白在中國旅遊市場的地位、尋找新合作夥伴，向廣大中國遊客展示該國旅遊潛力。
活動期間，白國家旅遊局同各方進行會談，並就如何在中國社交媒體和熱門在線預訂平台推廣白旅遊產品同各方深入交流。
第十八屆中國出境旅遊交易會於4月24日至26日在北京舉行。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
白俄羅斯總統批准俄白聯盟國家安全保障條約
(2025-03-05 14:07:08)
專訪白中友協副主席：白中務實合作卓有成效
(2025-03-02 17:23:08)
盧卡申科當選白俄羅斯總統
(2025-02-04 11:00:30)
白俄羅斯總統批准25年國家邊境保護決議
(2025-01-31 11:02:46)
盧卡申科：俄將優先在白部署“榛樹”
(2025-01-28 00:16:57)
初步結果：盧卡申科在白俄羅斯總統選舉中獲勝
(2025-01-27 11:55:40)
白俄羅斯總統選舉今投票 預計盧卡申科勝出
(2025-01-26 16:09:42)
白俄羅斯總統選舉投票正式開始
(2025-01-26 14:02:51)
2024年白俄羅斯經濟增長4%
(2025-01-18 11:49:54)
白中頻繁的人文交流助力雙邊關係發展
(2025-01-10 20:17:27)