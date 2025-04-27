白俄羅斯期待白中旅遊往來規模擴大

中評社香港4月27日電／白俄羅斯國家通訊社26日援引白俄羅斯國家旅遊局消息說，白方期待增加與中國之間的雙向旅遊客流量。



新華社報導，消息說，白俄羅斯國家旅遊局日前參加了在北京舉行的第十八屆中國出境旅遊交易會。白國家旅遊局表示，赴華參與旅遊交易會有助於鞏固白在中國旅遊市場的地位、尋找新合作夥伴，向廣大中國遊客展示該國旅遊潛力。



活動期間，白國家旅遊局同各方進行會談，並就如何在中國社交媒體和熱門在線預訂平台推廣白旅遊產品同各方深入交流。



第十八屆中國出境旅遊交易會於4月24日至26日在北京舉行。