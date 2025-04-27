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泰國國家警察總署一飛機墜海6人遇難
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2025-04-27 11:02:31
泰國國家警察總署一飛機墜海 機上6人全部遇難。（圖源：央視新聞）
中評社北京4月27日電／據央視新聞報導，當地時間4月25日上午，一架小型飛機在泰國華欣附近海域墜毀。泰國國家警察總署發言人表示，該飛機屬於國家警察總署，在執行跳傘演練前的飛行測試任務時墜毀。機上共有6名警察，全部遇難。
發言人表示，目前已啟動調查程序，將從飛機殘骸、黑匣子以及技術線索中搜集證據，同時聯合相關航空單位開展全面調查。
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