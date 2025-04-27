台北市浙江同鄉會首次組團來寧波象山交流

台北市浙江同鄉會一行在溪裡方村合影。（圖源：中國台灣網） 中評社北京4月27日電／據中國台灣網報導，4月23日，台北市浙江同鄉會一行20餘人在理事長蔡之貫的帶領下走進寧波象山，參訪考察象山縣美麗鄉村建設和文旅發展面貌，實地領略北緯30最美海岸線的大好風光，這是多年來該同鄉會首次組團到寧波參訪交流，掀開了浙台民間交流新的一頁。



台北市浙江同鄉會一行首先來到牆頭鎮，漫步在“方家溪里”美麗庭院精品線，看古村古韵、新居新貌。台胞們走進村文化禮堂、竹根雕館、美術館、壹里小院等地，被村里乾淨整潔的人居環境、格外深厚的文化底蘊和精致脫俗的村咖民宿深深吸引。“整個村子里彌漫著各種鮮花的香氣，” 台胞們感嘆道，“在古建築完整保留的同時引入咖啡館、盆景藝術、民宿等元素，年輕人都會來打卡。”



當天，台北市浙江同鄉會一行還來到象山影視城游覽參觀，觀看景區內豐富多彩的場景表演，與群眾演員親切交流，打卡大熱電視劇的拍攝場地。隨後，大家乘車來到鬆蘭山景區，走上沙灘、擁抱大海，在海邊餐廳品嘗海鮮海味，感受鬆蘭山的愜意度假氛圍。



在走訪過程中，陪同人員詳細介紹了象山近年的經濟社會發展變化及鄉村振興建設情況。台北市象山同鄉會理事長朱志平感慨：“看到象山變化如此之大，我感到非常欣喜和振奮，也對家鄉未來的發展充滿信心。”



“我們浙江人最大的優點就是勤奮勤懇、敢為人先和創新思維，所以我們在台灣也都為祖籍浙江而驕傲。這次大家看到了象山的新農村建設，真的非常令人向往。希望兩岸能夠常來常往，加強各方面的交流合作。“台北市浙江同鄉會理事長蔡之貫表示。



