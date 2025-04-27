中國北方首個自貿試驗區以金融開放服務外資

2024年3月20日拍攝的天津自貿試驗區東疆片區一景（無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京4月27日電／據新華社報導，位於天津自貿試驗區中心商務片區的物流平台企業獅橋集團自2020年以來已獲外資授信超18億元，資金入境後主要用於新增融資租賃業務的投放。依托“金融＋科技”手段，該公司為超過8000台車輛提供了金融支持。



“在自貿試驗區的政策支持下，我們獲批申請加入中國人民銀行征信系統，為貨車司機群體‘畫像’，幫助他們融資購車，有效降低了門檻。”獅橋集團合規總監劉樂說。



2015年4月起，在擁有“金融創新運營示範區”發展定位的天津，北方首個自貿試驗區落戶並不斷深化金融領域開放創新。



2022年5月，總部位於意大利的高利爾（天津）包裝有限公司，在離岸貿易“天津模式”下完成首單離岸貿易結算，如今此類業務已經常態化開展。



“天津公司可以採購全球供應商的原材料，經由意大利、荷蘭等境外製造基地裝配後，直接發往泰國等海外銷售目的地，收付匯貿易行為則發生在天津公司。”高利爾（天津）包裝有限公司米爾科·圖里納說。



傳統模式下，跨境資金流與物流必須一致，而“天津模式”則以外匯管理部門＋屬地行政主管部門＋商業銀行＋離岸貿易實施企業的多方“現場辦公會”形式批准相關業務。



2024年，天津自貿試驗區以天津1%的土地，貢獻了全市38%的進出口額，實際使用外資超過全市的40%。