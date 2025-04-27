我國核電總體規模首次躍居世界第一，發電量持續增長。（圖源：央視新聞） 中評社北京4月27日電／據央視新聞報導，今天（4月27日），中國核能行業協會發布《中國核能發展報告2025》藍皮書。藍皮書顯示，截至目前，我國在運、在建和核准建設的核電機組共102台、裝機容量達到1.13億千瓦，核電總體規模首次躍居世界第一。



目前，我國在建核電機組共28台，總裝機容量達到3365萬千瓦，在建機組裝機容量連續18年保持世界第一；我國商運核電機組達到58台，總裝機容量達6096萬千瓦。



中國核能行業協會常務副理事長曹述棟表示，2024年，我國核准5個核電項目，包括江蘇徐圩一期工程、廣東陸豐一期工程、山東招遠一期工程等，合計11台機組。我國已連續3年核准核電機組10台及以上。



此外，我國核電發電量也持續增長。2024年全國運行核電機組累計發電量達到4447億千瓦時，占全國發電量的4.72%，位居全球第二，相當於減少燃燒標準煤1.27億噸，減少二氧化碳排放3.34億噸。



不僅是核電規模繼續擴大，我國核電技術的自主創新能力也顯著增強。2024年，實現核電關鍵主設備100%國產化以及關鍵零部件技術的自主可控，全年國內核電主設備累計交付114台套，確保了華龍一號、國和系列、高溫氣冷堆等機組正常運行。



曹述棟：自主研發不斷取得新突破，“華龍一號”結合工程建設及運維經驗，持續開展技術改進優化，完成了後續機型標準初步設計和初步安全分析。國家科技重大專項“國和一號”示範工程首堆建成投產；高溫氣冷堆示範工程商運後各項工作穩步推進，“玲龍一號”預計2026年建成投產。