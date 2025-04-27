陳茂波：灣區為工程界帶來新機遇

香港大學工程舊生會昨日舉行慶祝成立50周年晚宴。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京4月27日電／據大公報報導，為慶祝成立50周年，香港大學工程舊生會昨日舉行晚宴，600名港大工程舊生、教職員、學生等共聚一堂。財政司司長陳茂波無法出席活動，但由舊生會會長蔣東強轉述致辭內容。陳茂波表示，在應對全球挑戰方面，工程師的角色至關重要，如氣候變化等。全球正尋求更加具有彈性的基礎建設，無障礙的城市空間和可持續發展的建築，以及改善生活質量的創新解決方案，這非常需要工程師貢獻力量。他又提到北部都會區的發展，將成為創新樞紐，香港又會與大灣區內地城市加強合作，這些發展會為工程專業帶來了振奮人心的新機遇。



推進多個基建項目吸納人才



蔣東強在開幕致辭中表示，舊生會期望加強港大工程學院畢業生之間的聯繫，支持新一代工程師，並推動行業的發展，故設有畢業生導師計劃，將數百名學生和年輕工程師與行業領袖聯繫起來，促進成長與機遇；又通過如周明權工程師紀念基金及校友會設立的體驗式學習基金等項目，為學生提供獎學金和實踐學習經驗。此外，又推動香港和全球的行業領袖及大學合作，聯繫學術界和工程業界，應對世界的挑戰。



港大校長張翔表示，港大將致力建設世界領先的大學，在教學、研究和創新方面追求卓越，進一步助力香港成為國際教育與人才樞紐。香港正處於經濟發展的關鍵時刻，大膽創新的高等教育機制是經濟﻿復甦的關鍵。他強調，港大將在大灣區、內地及全球範圍內加速發展，並勇於實現國家戰略目標，同時港大將致力強化香港作為“超級聯繫人”和“超級增值者”的角色，並以高等教育為香港的重要名片。為進一步提升學校的全球影響力，港大正在積極推進多個基建項目，包括域多利道國際創新中心的建設、北部都會區國際校區的規劃，以及港大莊月明校區的擴建；而域多利道國際創新中心將成為國際科研合作的高地，吸引全球頂尖學者來港開展研究。