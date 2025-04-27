國際人才職業博覽提供數千崗位空缺

左圖：“2025香港國際人才職業博覽會”昨日舉行開幕禮。右圖：今次博覽會約有50間公司進駐，吸引3000人入場。（圖源：大公報） 中評社北京4月27日電／據大公報報導，香港優才及專才協會“2025香港國際人才職業博覽會”昨日舉行開幕禮，並舉行第一季“金融、地產與專業服務等行業”專場，約50間公司進駐、提供數千個職位空缺，主辦方估計全日吸引3000人入場。勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，人才辦今年舉辦最少12場線上線下招聘會，為透過不同人才入境計劃來港的人才，做好配對平台。



“2025香港國際人才職業博覽會”開幕禮昨日於尖沙咀喜來登酒店舉行。博覽會將分為四季舉辦，分別是第一季“金融地產與專業服務等行業”專場、第二季“科技與創新行業”專場、第三季“物流航運貿易及電商等行業”專場、第四季“文化創意與教育等行業”專場。主辦方表示，活動共收到約1500人報名入場，預計全日吸引到超過3000多名人才參加。



香港國際人才職業博覽會組委會主席、香港優才及專才協會主席駱勇致辭時表示，博覽會旨在為人才和企業提供直接交流的機會，助力優秀人才留港發展。他透露，昨日的專場原本接獲超過100間企業報名，但由於場地有限，最終有約50間企業參展。第二季博覽會將於6月28日舉行，規模相若。第四季博覽會將於灣仔會展中心舉行，規模更大。



勞福局局長孫玉菡致辭表示，政府的人才政策包括“引才”、“留才”和“用才”，讓香港更好發揮國際高端人才集聚高地的角色。人才辦今年將舉辦最少12場線上線下招聘會，為透過不同入境計劃來港的人才，提供多方面機遇，做好配對平台。人才辦今年亦會舉辦40場主題研討會及工作坊等，為來港定居的人才提供更多資源，以及關於香港的資訊。



他提到在兩星期前，到馬來西亞參加為期兩天的人才招聘活動，有4000多人次到場，反應非常好，足見香港對人才的吸引力。他認為最重要是多方聯手，除了特區政府作政策講解、說好香港故事，若能與香港甚至大灣區企業聯動，可讓人才看到實在崗位和機遇。