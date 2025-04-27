理大法律論壇　展望AI應用前景

香港理工大學昨日舉辦“展望人工智能賦能法律服務的創新圖景”法律科技主題論壇。（圖源：大公報） 中評社北京4月27日電／據大公報報導，數字化浪潮近年來席捲全球，人工智能（AI）不僅為各行各業帶來顛覆性變革，也為法律服務構建全新生態。香港理工大學昨日舉辦“展望人工智能賦能法律服務的創新圖景”法律科技主題論壇，逾150位香港高校法學院代表、粵港澳大灣區各大律師行合夥人、企業家代表等共同探討AI在法律、合規及相關領域的創新應用與發展，吸引近19萬人線上參與。



理大副校長（研究及創新）兼科技及創新政策研究中心主任趙汝恒致辭時表示，香港充分受惠於“一國兩制”，是連接國家與世界的重要橋梁。是次論壇展示的創新成果就是理大培育優秀企業的傑出案例。“理大科技及創新政策研究中心會繼續參與本地創科政策研究及制定，提供前瞻性的策略建議，協助香港建立可持續的國際創新科技中心。”



對於怎樣在推進中國式現代化進程中貢獻香港力量，在加快創新中實現自身更好發展，中央政府駐港聯絡辦法律部部長劉春華在發言時分享了三點體會：一是搶抓機遇。乘勢而上，主動適應法律科技的迭代升級，提升核心競爭力，融入國家發展大局。二是守正創新。要弘揚愛國愛港優良傳統，彰顯專業理性精神，勇於探索，敢於嘗試，推動AI不斷為法律行業創新發展賦能增值。三是善用優勢。發揮“一國兩制”的制度優勢、國際法律樞紐的聯通優勢、香港世界級高校和科研機構集聚的平台優勢、法律和創科精英匯聚的人才優勢，特別是發揮香港普通法制度的獨特優勢，以香港所長貢獻國家所需。



AI是“賦能”而非“取代”



昨日的論壇包括“AI驅動下的未來法律服務新範式”的主題演講和兩個圓桌論壇，主題演講闡釋了AI在全球法律服務的創新前景，在法律智能檢索、智能推理等領域的創新應用，並展示了理大團隊在AI賦能法律服務方面的突破性研究成果。多位業界翹楚、法律科技領域專家就“暢想未來法律服務新範式”、“基於大模型AI＋產業的無限未來”展開討論。多位與會專家在論壇上分享見解時表示，AI對法律服務界的作用是“賦能”而非“取代”，且AI推動的產業變革不只在法律，在各行各業。未來AI的發展方向是大模型的本地化部署，以滿足細分領域和規避敏感數據外洩風險的需要。