貿發局：四成電商及買家預期銷售上升

中評社北京4月27日電／據大公報報導，美國對中國以至全球多個經濟體加征關稅，香港貿發局表示，香港對美國出口依賴度低，預計只會影響約3%的貨物，但美國此舉令全球市場重新思考投資方向。貿發局會全力發揮香港作為內地與國際之間“超級聯繫人”和“超級增值人”的重要角色，並鼓勵商界到東盟及中東地區發展，以分散投資風險。



貿發局研究總監範婉兒昨日在“機遇香港”主題採訪活動上表示，香港已有應對關稅戰的經驗，並已減少對美國的依賴，故貿易戰對香港整體影響不大。舉例而言，在642名受訪的電子參展商及買家中，半數預期未來一兩年銷售平穩，四成更預期銷售會上升。



她強調，開拓其他市場能減少貿易戰帶來的衝擊，而香港與東盟的經貿關係密切，東盟已是香港第二大的出口地，香港到東盟的出口增長了差不多四成，中東的海灣國家與本港的貿易增長亦增加接近六成。



今起舉辦七個展覽



貿易發展局今日（27日）起至下周三將舉辦七個展覽，包括禮品及贈品展、時尚家品及家紡展及時裝節國際授權展及亞洲授權業會議等，七大展覽也有美國展商參與，認為他們參展目的並非單是為了尋找賣家，而是尋找合作夥伴，以改寫企業出路，並開拓全新市場。



貿發局副總裁劉會平表示，關稅戰必定會對經貿環境造成負面影響，目前業界面對缺乏商機的問題，其他國家及地區亦面對同樣憂慮，因此需要找更多市場及買家。他舉例，有一些西方或東南亞國家以往接收來自美國的大訂單，但不放心現時的環境，故需要尋找其他合作夥伴，而香港舉行的展會能提供對接機會，作用亦變得更重要。他提到，印尼政府2019年宣布遷都計劃，貿發局期間提供協助令遷都計劃順利推進，包括舉辦不同活動以推介當地商貿和投資機會，以及聯繫國際潛在合作夥伴及投資者，促進共贏合作。