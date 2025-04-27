普京表示俄方將不設先決條件與烏方談判

中評社北京4月27日電／據新華社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫26日在回答媒體提問時說，俄總統普京25日在與美國中東問題特使威特科夫會晤時確認，俄羅斯準備在沒有任何先決條件的情況下與烏克蘭進行談判。



佩斯科夫還強調，普京此前曾多次表明上述立場。



普京25日在莫斯科與到訪的威特科夫進行了3個小時的會晤，雙方討論的議題包括俄烏恢復直接談判的可能性等。據俄總統助理烏沙科夫介紹，此次會晤使俄美兩國在包括烏克蘭問題在內的更廣泛議題上的立場更為接近，雙方將繼續在各個層面開展富有成效的對話。