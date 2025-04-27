俄羅斯旅行商來華覓商機：看好中俄旅遊市場合作。（圖源：新華社） 中評社北京4月27日電／據新華社報導，4月25日，2025中俄旅遊資源交流推介會在河北省秦皇島市舉行。推介會上，中俄雙方代表簽署了合作協議，開啟中俄旅遊合作新征程。



為迎接更多俄羅斯遊客到來，河北省秦皇島市豐富旅遊產品、完善旅遊環境，通過展示和推廣當地旅遊資源，進一步加深了俄羅斯遊客對中國的瞭解和喜愛。