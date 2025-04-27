港人志願服務隊：愛心築橋促深港融合

中評社北京4月27日電／據新華社報導，午後的深圳福田口岸熙熙攘攘、人流如織，幾位身穿紅馬甲的志願者在人群中格外醒目。每當看到張望的旅客，他們便主動上前，用粵語或略帶港味的普通話詢問對方是否需要幫助。



這群志願者來自深圳福田街道組織的港人志願服務隊。隊伍成立的主要目的，是為往來通關的跨境學童“保駕護航”，為日益增加的港人旅客提供交通路線、購物消費、醫療就醫、物流快遞等服務。



“國家的發展讓我們香港人感到安心，我們也希望貢獻自己的力量，讓跨境旅客看到我們就覺得安心。”港人志願服務隊隊長徐亞女的話道出了許多志願者的心聲。2024年7月成立至今，這支不斷壯大、現已過百人的隊伍，正用最樸素的方式傳遞著深港融合的溫度。



“雙城義工”



周五午後，家住香港北區的徐亞女搭乘小巴前往香園圍口岸，通關後又通過深圳地鐵2號線換乘4號線，來到福田口岸，全程耗時約1小時20分鐘。



隨後，徐亞女換上紅馬甲，站在福田口岸港人過關入境必經路線上的規定位置，等待為即將從香港返回深圳的跨境學童引路。



每次2個多小時的志願服務時間，對徐亞女來說總是過得飛快。有時她要張開雙臂化身“人墻”為跨境學童開路，有時會為跨境旅客尋找遺失的物品，或告知港人如何使用軟件叫車和辦理內地電話卡等。



每當志願服務結束後，已60歲出頭的徐亞女並不覺得疲憊，神采奕奕地與其他崗位的志願者分享服務心得，用行動踐行著“助人的快樂能讓歲月生輝”的格言。