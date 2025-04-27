一季度中國規模以上工業企業利潤由降轉增

中評社香港4月27日電／國家統計局27日發佈數據顯示，一季度，全國規模以上工業企業利潤由上年全年同比下降3.3%轉為增長0.8%，扭轉了自上年三季度以來企業累計利潤持續下降的態勢。



新華社報導，從3月份數據看，規模以上工業企業利潤由1至2月份下降0.3%轉為增長2.6%，企業當月利潤有所改善；規模以上工業企業營收增長4.2%，較1至2月份加快1.4個百分點。



國家統計局工業司統計師於衞寧介紹，一季度，在41個工業大類行業中，有24個行業利潤同比增長，增長面近六成；有24個行業利潤增速較1至2月份加快或降幅收窄、由降轉增，回升面達58.5%。其中製造業改善明顯，一季度利潤增長7.6%，加快2.8個百分點。



數據顯示，一季度，裝備製造業利潤同比增長6.4%，較1至2月份加快1個百分點，佔全部規模以上工業企業利潤的比重為32%，同比提高1.4個百分點；拉動全部規上工業利潤增長2個百分點，拉動作用較1至2月份增強0.6個百分點，成為規上工業利潤增長的重要支撐。隨著製造業高端化、智能化、綠色化的深入推進，高技術製造業利潤由1至2月份同比下降5.8%轉為增長3.5%，增速高於全部規模以上工業平均水平2.7個百分點。



“兩新”政策對惠及行業利潤的帶動效果繼續顯現。一季度，在大規模設備更新相關政策帶動下，專用設備、通用設備行業利潤同比分別增長14.2%、9.5%，分別高於全部規上工業平均水平13.4個、8.7個百分點。消費品以舊換新政策加力擴圍效果明顯，可穿戴智能設備製造、助動車製造、家用廚房電器具製造等行業利潤分別增長78.8%、65.8%、21.7%。



“今年以來宏觀政策效應持續顯現，增量政策和存量政策協同發力，推動工業經濟實現良好開局。”於衞寧說，下階段，要深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步抓好政策落實、落地、落細，更大程度釋放政策潛能，促進工業企業效益持續向好恢復。